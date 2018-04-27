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Четверо жителей Татарстана в Удмуртии за ночь обснимали 11 автомобилей
Опубликована: Сегодня 14:16 В дежурную часть воткинской полиции поступило 11 сообщений о кражах из автомобилей ВАЗ, стоявших во дворах многоквартирных домов Воткинска. Все преступления были совершены в одну ночь, предметами преступного посягательства стали аккумуляторы и автомобильные колеса.
Подозреваемых вскоре задержали. Ими оказались четверо жителей Республики Татарстан 1997г.р. и 1999г.р. Установлено, что похищенные аккумуляторы они сбыли в пункты приема металла, колеса установили на автомобиль, принадлежащий одному из подозреваемых. В настоящее время основная часть похищенного имущества изъята.
Также полицейскими установлена причастность подозреваемых к еще двум кражам имущества из автомобилей, совершенным в апреле текущего года на территории Воткинска. В настоящее время двое из задержанных водворены в изолятор временного содержания, с других взята подписка о невыезде. Полицейскими проверяется их причастность к аналогичным преступлениям, совершенным в Ижевске.