Четверо жителей Татарстана в Удмуртии за ночь обснимали 11 автомобилей

Опубликована: Сегодня 14:16

фото: uanos.com
В дежурную часть воткинской полиции поступило 11 сообщений о кражах из автомобилей ВАЗ, стоявших во дворах многоквартирных домов Воткинска. Все преступления были совершены в одну ночь, предметами преступного посягательства стали аккумуляторы и автомобильные колеса.

Подозреваемых вскоре задержали. Ими оказались четверо жителей Республики Татарстан 1997г.р. и 1999г.р. Установлено, что похищенные аккумуляторы они сбыли в пункты приема металла, колеса установили на автомобиль, принадлежащий одному из подозреваемых. В настоящее время основная часть похищенного имущества изъята.

Также полицейскими установлена причастность подозреваемых к еще двум кражам имущества из автомобилей, совершенным в апреле текущего года на территории Воткинска. В настоящее время двое из задержанных водворены в изолятор временного содержания, с других взята подписка о невыезде. Полицейскими проверяется их причастность к аналогичным преступлениям, совершенным в Ижевске.


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