Четыре человека погибли в Сарапуле в результате ДТП

Опубликована: Сегодня 12:30



фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР

Авария произошла 28 апреля в 4:45 на улице Гончарова. 25-летний водитель автомобиля «Ауди А6», не справившись с управлением, съехал с дороги с последующим опрокидыванием. В результате ДТП сам водитель и три пассажира - 19-летняя девушка, а также неустановленные мужчина и женщина погибли на месте. В больницу с травмами доставлены еще два пассажира иномарки.Обстоятельства происшествия устанавливаются.