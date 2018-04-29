Четыре человека погибли в Сарапуле в результате ДТП

Опубликована: Сегодня 12:30

фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР
В результате ДТП в Сарапуле погибли четыре человека. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

Авария произошла 28 апреля в 4:45 на улице Гончарова. 25-летний водитель автомобиля «Ауди А6», не справившись с управлением, съехал с дороги с последующим опрокидыванием. В результате ДТП сам водитель и три пассажира - 19-летняя девушка, а также неустановленные мужчина и женщина погибли на месте. В больницу с травмами доставлены еще два пассажира иномарки.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.


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