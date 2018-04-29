Полторы тонны мусора вывезли из квартиры можгинских пенсионеров

Опубликована: Сегодня 13:48



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Самостоятельно пенсионеры исполнить решение суда не могли, да и не хотели, ведь каждая вещь для них казалось ценной. Пенсионеры находятся в таком возрасте, что не совсем осознают происходящую действительность и несут в дом всё, что может пригодиться в хозяйстве. В результате жилое помещение превратилось в свалку, а жильцы соседних квартир начали жаловаться не только на мусор, но и на насекомых и грызунов.Несмотря на то, что решение суда исполнено, и мусор из квартиры вывезен, осталась масса нерешённых вопросов: теперь нужно помочь самим пенсионерам, потерявшимся в этом мире. Судебные приставы Можгинского районного отдела обратились в Роспотребнадзор для оказания помощи в проведении дезинсекции помещения, и в органы социальной защиты для оформления опеки над пенсионерами.