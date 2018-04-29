Сильный ветер и дождь ожидаются в Удмуртии в ближайшие сутки

Опубликована: Сегодня 15:06



фото: rubtsovskmv.ru фото: rubtsovskmv.ru

Усиление северо-восточного и северо-западного ветра с порывами до 15-20 м/с прогнозируют синоптики ночью с 28 на 29 апреля и днем 29 апреля по республике и в Ижевске.Населению рекомендуется быть внимательнее и в случае возникновения чрезвычайной ситуации звонить по телефону «01» (с сотовых телефонов – 101).