Сильный ветер и дождь ожидаются в Удмуртии в ближайшие сутки

Опубликована: Сегодня 15:06

фото: rubtsovskmv.ru
Усиление ветра ожидается в Удмуртии в ближайшее время. Как сообщает пресс-служба Главного республиканского управления МЧС, в ночь на воскресенье местами пройдет сильный дождь.

Усиление северо-восточного и северо-западного ветра с порывами до 15-20 м/с прогнозируют синоптики ночью с 28 на 29 апреля и днем 29 апреля по республике и в Ижевске.

Населению рекомендуется быть внимательнее и в случае возникновения чрезвычайной ситуации звонить по телефону «01» (с сотовых телефонов – 101).


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