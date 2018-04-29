Отопительный сезон в Ижевске завершится после майских праздников

Опубликована: Сегодня 16:22

фото: novostimo.ru
Отопительный сезон в Ижевске планируется завершить 10 мая. Как пишет Сусанин, об этом журналистам сообщил директор «Удмуртских коммунальных систем» Ярослав Балобанов. По его словам, более поздние сроки приведут к переносу всех ремонтных программ.

Напомним, отопление выключают после того, как среднесуточная температура воздуха в течение 5 дней не будет опускаться ниже 8 градусов Цельсия.

Подводя итоги отопительного сезона, Ярослав Балобанов рассказал, что на сегодняшний день в планах остается ремонт 26 км сетей, полная реконструкция 11 центральных тепловых пунктов и ремонт ТЭЦ 2 с 1 июня. Также планируются работы в рамках концессионного соглашения, рассчитанного до 2032 года. «Мы достаточно неплохо, по моей оценке, на «четверку» твердую отработали в 2017 году», - уточнил директор «УКС».


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