Отопительный сезон в Ижевске завершится после майских праздников

Опубликована: Сегодня 16:22



фото: novostimo.ru фото: novostimo.ru

Напомним, отопление выключают после того, как среднесуточная температура воздуха в течение 5 дней не будет опускаться ниже 8 градусов Цельсия.Подводя итоги отопительного сезона, Ярослав Балобанов рассказал, что на сегодняшний день в планах остается ремонт 26 км сетей, полная реконструкция 11 центральных тепловых пунктов и ремонт ТЭЦ 2 с 1 июня. Также планируются работы в рамках концессионного соглашения, рассчитанного до 2032 года. «Мы достаточно неплохо, по моей оценке, на «четверку» твердую отработали в 2017 году», - уточнил директор «УКС».