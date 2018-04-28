Ижевчанина посадили на 13 лет за надругательства над двумя дочками сожительницы

Опубликована: Сегодня 18:01



фото: imenno.ru фото: imenno.ru

«Оставаясь с ними наедине, осужденный неоднократно с февраля по май 2017 года совершал в отношении 11-летней и 15-летней девочек насильственные действия сексуального характера», - сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по Удмуртии.После того, как девочки сообщили о действиях отчима полицейским, мужчина был задержан и по ходатайству следователя заключен под стражу. На допросах свою вину он не признал и объяснил свои поступки «игрой».Суд назначил мужчине 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.