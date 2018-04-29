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В перевернувшемся в Удмуртии экскурсионном автобусе находилось 39 пассажиров
Опубликована: Сегодня 14:43 В Завьяловском районе Удмуртии перевернулся экскурсионный автобус. Произошло это сегодня, 29 апреля, около 04:15 на 152 километре автодороги «Подъезд к городам Ижевск и Пермь от автодороги М7 «Волга» (с. Совхозный).
Как сообщили в 1 отделе УГИБДД МВД по республике, 45-летний водитель автобуса «Сетра» при развороте задним ходом совершил съезд в кювет и опрокидывание. В результате ДТП в медицинское учреждение были доставлены два человека.
В салоне автобуса находились 39 человек, в том числе 7 детей. Они ехали из Свердловской области на экскурсию в Казань.
Полицейские помогли группе на время разместиться в гостинице придорожного комплекса с. Совхозный и организовали охрану имущества пассажиров автобуса.
«Во взаимодействии с руководством Станции скорой медицинской помощи г. Ижевска организовано дежурство медицинских работников. Оказывается содействие по прибытию автокрана для подъема транспортного средства».
В настоящее время из Свердловской области выехал подменный автобус.