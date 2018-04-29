В перевернувшемся в Удмуртии экскурсионном автобусе находилось 39 пассажиров

Опубликована: Сегодня 14:43



фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР

Как сообщили в 1 отделе УГИБДД МВД по республике, 45-летний водитель автобуса «Сетра» при развороте задним ходом совершил съезд в кювет и опрокидывание. В результате ДТП в медицинское учреждение были доставлены два человека.В салоне автобуса находились 39 человек, в том числе 7 детей. Они ехали из Свердловской области на экскурсию в Казань.Полицейские помогли группе на время разместиться в гостинице придорожного комплекса с. Совхозный и организовали охрану имущества пассажиров автобуса.«Во взаимодействии с руководством Станции скорой медицинской помощи г. Ижевска организовано дежурство медицинских работников. Оказывается содействие по прибытию автокрана для подъема транспортного средства».В настоящее время из Свердловской области выехал подменный автобус.