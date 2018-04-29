1 мая в Ижевске ограничат продажу алкоголя

Опубликована: Сегодня 17:44

Запрет установлен на розничную продажу алкогольной продукции в местах проведения культурно-массовых, зрелищно-развлекательных, спортивных, физкультурно-оздоровительных и иных массовых мероприятий, а также на прилегающих территориях к местам проведения таких мероприятий во время их проведения.