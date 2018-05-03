Жители Ижевска при знакомстве в первую очередь оценивают внешний вид

Опубликована: 1 Мая 2018 г. 12:54



фото: flirt4love.ru фото: flirt4love.ru

36% опрошенных сначала обращают внимание на одежду и общий внешний вид нового знакомого. «Я сразу обращаю внимание на то, как одет человек. Если мужчина одет неопрятно или выглядит испачкавшимся - это точно произведет на меня плохое впечатление», - поделилась Диана.21% первоначально замечают глаза и сам взгляд собеседника, 11% обращают свое внимание на улыбку. 11% участников опроса считают первоприметным телосложение и запах человека.Мысли и чувство юмора сразу примечают 12% респондентов. «Не важно как человек выглядит, главное то, как он мыслит! Всегда обращаю внимание в первую очередь на это», - делится мудростью Степан.Оставшиеся не смогли однозначно ответить на заданный вопрос.