Жители Ижевска при знакомстве в первую очередь оценивают внешний вид

Опубликована: 1 Мая 2018 г. 12:54

фото: flirt4love.ru
Исследователи развлекательной социальной сети «Фотострана» опросили 1 000 респондентов и выяснили, на что первым делом обращают внимание жители Ижевска при знакомстве.

36% опрошенных сначала обращают внимание на одежду и общий внешний вид нового знакомого. «Я сразу обращаю внимание на то, как одет человек. Если мужчина одет неопрятно или выглядит испачкавшимся - это точно произведет на меня плохое впечатление», - поделилась Диана.

21% первоначально замечают глаза и сам взгляд собеседника, 11% обращают свое внимание на улыбку. 11% участников опроса считают первоприметным телосложение и запах человека.

Мысли и чувство юмора сразу примечают 12% респондентов. «Не важно как человек выглядит, главное то, как он мыслит! Всегда обращаю внимание в первую очередь на это», - делится мудростью Степан.

Оставшиеся не смогли однозначно ответить на заданный вопрос.


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