В Удмуртии задержали разыскиваемого за хранение оружия уроженца Луганской области

Опубликована: 30 Апреля 2018 г. 14:06



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Прибыв на место происшествия, сотрудники группы задержания задержали на АЗС гражданина, который вел себя неадекватно, выражался в адрес работников станции матом и повышал на них голос.При проверке документов правонарушителя было установлено, что 49-летний, нигде не проживающий уроженец города Краснодон Луганской области, разыскивают правоохранители Кировской области по подозрению в незаконном хранении огнестрельного оружия.Для дальнейшего разбирательства задержанный передан прибывшим сотрудникам полиции.