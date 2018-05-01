В Удмуртии задержали разыскиваемого за хранение оружия уроженца Луганской области

Опубликована: 30 Апреля 2018 г. 14:06

фото: 18.мвд.рф
В Удмуртии сотрудники отделения вневедомственной охраны по Игринскому району, патрулируя вверенную им территорию, получили из дежурной части сообщение о срабатывании кнопки тревожной сигнализации на одной из автозаправочных станций поселка Игра.

Прибыв на место происшествия, сотрудники группы задержания задержали на АЗС гражданина, который вел себя неадекватно, выражался в адрес работников станции матом и повышал на них голос.

При проверке документов правонарушителя было установлено, что 49-летний, нигде не проживающий уроженец города Краснодон Луганской области, разыскивают правоохранители Кировской области по подозрению в незаконном хранении огнестрельного оружия.

Для дальнейшего разбирательства задержанный передан прибывшим сотрудникам полиции.


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