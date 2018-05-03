Более 66 тыс жителей Удмуртии приняли участие в праздновании Дня Весны и Труда

Опубликована: 2 Мая 2018 г. 14:59

фото: 18.мвд.рф
Празднование Дня Весны и Труда прошло в Ижевске без происшествий. Всего 1 мая на территории 16 населенных пунктов Удмуртской Республики проведено 31 массовое мероприятие, в том числе 14 – публичных, 5 – спортивных и 12 культурно-зрелищных.

В публичных мероприятиях на территории республики приняло участие около 59 тыс граждан. В целом по Удмуртии во всех мероприятиях приняло участие более 66 тыс граждан.

Для обеспечения общественного порядка задействовалось 626 сотрудников полиции, 34 сотрудника Росгвардии, 10 сотрудников частных охранных организаций, 135 представителей народных дружин, 42 волонтера.

В период проведения первомайских праздничных мероприятий нарушений общественного порядка не допущено.


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