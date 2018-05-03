Группа военных кораблей НАТО вошла в Черное море

Опубликована: Сегодня 08:30

фото: twitter.com
Вечером 1 мая группа военных кораблей НАТО вошла в Черное море. Как пишет RG, об этом сообщили турецкие новостные порталы, отслеживающие перемещения судов через Босфор и Мраморное море.

В эскадре находятся флагман - британский ракетный эсминец HMS Duncan (D37), а также фрегаты ВМС Испании SPS Victoria (F82), ВМС Турции TCG Gemlik (F492), ВМС Германии FGS Bayern (F217). Кроме того, в соединении представлены несколько кораблей меньшего размера. Все они входят в так называемую Вторую постоянную военно-морскую группу НАТО.

Ранее в министерстве обороны Украины дали понять, что не будут возражать против присутствия кораблей НАТО в украинской акватории Черного моря из-за якобы угрозы «агрессии со стороны России».

Тем временем стало известно, что во вторник в воздушное патрулирование над акваторией Черного моря вступили самолеты британских ВВС.


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