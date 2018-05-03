Глава Ижевска Юрий Тюрин ушел с поста по собственному желанию

Опубликована: Сегодня 09:28

фото: facebook.com/tyrinizhevsk
Глава Ижевска Юрий Тюрин написал заявление об уходе с поста по собственному желанию. Об этом на своей странице ВКонтакте написал глава Удмуртии Александр Бречалов.

«Сегодня глава города Ижевска Юрий Александрович Тюрин написал заявление об отставке по собственному желанию. Мы с ним проработали больше года, и я искренне благодарен ему за этот опыт. Желаю Юрию Александровичу реализовать свой огромный жизненный и профессиональный опыт в новых проектах на благо Удмуртии!», - написал Александр Бречалов.

Юрий Тюрин прокомментировал свою отставку странице в Facebook, назвав это решение непростым.

«Сегодня принял для себя непростое решение и подал в отставку. Почти сорок лет жизни я отдал Удмуртии, начиная с 1979 года, с работы на заводе Ижсталь. Искренне желаю благополучия и процветания Удмуртской Республике и ее прекрасной столице. С тем темпом положительных изменений, который уверенно держит новая #КомандаУдмуртии, уверен, развитие и региона и города не заставят себя ждать, они уже идут, эти процессы. Еще раз благодарю всех вас за поддержку», - написал Юрий Тюрин.


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