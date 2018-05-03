В Ижевске спускающийся по балконам мужчина сорвался с 4 этажа

Опубликована: Сегодня 10:33

фото: vk.com/zlou18
В Ижевске мужчина упал с 4-ого этажа. Как написали пользователи соцсети Вконтакте, инцидент произошел накануне, 3 марта, на ул. Заречное Шоссе, 31.

Как рассказали очевидцы происшествия, мужчину закрыла дома жена, но тяга к алкоголю была сильнее. Тогда он решил пойти в магазин нестандартным путем: как человек-паук начал спускаться с 9 этажа по наружной части дома, цепляясь за балконы. На место происшествия тут же были вызваны спасатели, но им лишь оставалось наблюдать, как смельчак сумел спуститься до 4 этажа, а затем сорвался и упал на асфальт.

Одному из прохожих от увиденного стало плохо, и у него случился приступ эпилепсии. К этому времени на месте уже были врачи скорой помощи, которые оказали помощь эпилептику на месте и госпитализировали сорвавшегося с 4 этажа мужчину.


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