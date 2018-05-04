Уехавшего в Ижевск подростка разыскивают родные

Опубликована: 3 Мая 2018 г. 11:39



фото: vk.com/psoregion18 фото: vk.com/psoregion18

Приметы: на вид 16-17 лет, рост 160-165 см, среднего телосложения, волосы русые длинные.Был одет: коричневая куртка прямого покроя чуть ниже пояса, спортивные темно-синие штаны без полос, спортивные кроссовки. При себе имел черный рюкзак, мобильный телефон и планшет.Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении Леонида, просят незамедлительно позвонить по телефонам: Горячая линия ОО УР «ПСО РЕГИОН 18»: 8 951-195-29-71, либо в полицию по телефону 02 (с мобильного 102).