Уехавшего в Ижевск подростка разыскивают родные

Опубликована: 3 Мая 2018 г. 11:39

фото: vk.com/psoregion18
В Удмуртии разыскивают Журавлева Леонида Михайловича, 2001 г.р. Молодой человек уехал из с. Малая Пурга в Ижевск 30 апреля, и в тот же день около 23:00 последний раз пытался дозвониться родным.

Приметы: на вид 16-17 лет, рост 160-165 см, среднего телосложения, волосы русые длинные.

Был одет: коричневая куртка прямого покроя чуть ниже пояса, спортивные темно-синие штаны без полос, спортивные кроссовки. При себе имел черный рюкзак, мобильный телефон и планшет.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении Леонида, просят незамедлительно позвонить по телефонам: Горячая линия ОО УР «ПСО РЕГИОН 18»: 8 951-195-29-71, либо в полицию по телефону 02 (с мобильного 102).


Теги
медицина прокуратура молодежь Завьялово оружие долг Дмитрий Медведев депутат погода музыка пристав дороги СКП наркотики полиция розыск Новый год/Рождество правительство выборы семья Александр Волков ГЖД занятость Госсовет УР Малая Пурга Россия зоопарк спортсмен терроризм торговля кино армия Сарапул банк Балезино Глазов творчество ремонт туризм технологии бизнес ГИБДД ДТП Владимир Путин Воткинск бюджет МЧС пожар алкоголь промышленность дети конкурс Украина футбол праздник Голливуд Интернет траур школа свадьба мода СМИ Ижавто транспорт Удмуртия образование США телевидение строительство ветеран звезда рейтинг самолет вода природа Ижевск Ува ИжГТУ Москва пенсия здоровье МВД финансы ЖКХ выставка инвалид религия Можга Игра хоккей лес фестиваль видео безопасность животные убийство преступление суд физкультура штраф
Все теги
Яндекс.Погода