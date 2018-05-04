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Уехавшего в Ижевск подростка разыскивают родные
Опубликована: 3 Мая 2018 г. 11:39 В Удмуртии разыскивают Журавлева Леонида Михайловича, 2001 г.р. Молодой человек уехал из с. Малая Пурга в Ижевск 30 апреля, и в тот же день около 23:00 последний раз пытался дозвониться родным.
Приметы: на вид 16-17 лет, рост 160-165 см, среднего телосложения, волосы русые длинные.
Был одет: коричневая куртка прямого покроя чуть ниже пояса, спортивные темно-синие штаны без полос, спортивные кроссовки. При себе имел черный рюкзак, мобильный телефон и планшет.
Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении Леонида, просят незамедлительно позвонить по телефонам: Горячая линия ОО УР «ПСО РЕГИОН 18»: 8 951-195-29-71, либо в полицию по телефону 02 (с мобильного 102).