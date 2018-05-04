Гражданин Узбекистана обманул ижевчанина на 417 тыс рублей

Опубликована: 3 Мая 2018 г. 12:46



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Подозреваемый был задержан. В ходе следственных мероприятий была установлена его причастность к совершению еще одного мошенничества.По данным следствия, с февраля по август 2017 года злоумышленник под различными предлогами похитил у малознакомого ижевчанина деньги в общей сумме 417 тыс рублей. Подозреваемый не только занял деньги, но и, ссылаясь на то, что он является гражданином другой страны, попросил у потерпевшего оформить на себя бытовую технику. Мужчина, поняв, что злоумышленник деньги возвращать не торопится и не оплачивает платежи в кредитные организации, обратился в полицию.Полицейскими возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное с причинением ущерба в крупном размере»). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ему грозит лишение свободы на срок до 6 лет.