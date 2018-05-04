Гражданин Узбекистана обманул ижевчанина на 417 тыс рублей

Опубликована: 3 Мая 2018 г. 12:46

фото: ludidv.ru
Сотрудники уголовного розыска задержали в Ижевске 34-летнего гражданина Узбекистана, подозреваемого в мошенничествах. Так, в августе 2017 года мужчина познакомился с 28-летней ижевчанкой. Спустя несколько дней она попросила нового знакомого поставить ее мобильный телефон на зарядку. Тот просьбу выполнил, но после этого мобильный телефон под различными предлогами не отдавал. Женщина оценила ущерб в 42 тыс рублей и обратилась в полицию.

Подозреваемый был задержан. В ходе следственных мероприятий была установлена его причастность к совершению еще одного мошенничества.

По данным следствия, с февраля по август 2017 года злоумышленник под различными предлогами похитил у малознакомого ижевчанина деньги в общей сумме 417 тыс рублей. Подозреваемый не только занял деньги, но и, ссылаясь на то, что он является гражданином другой страны, попросил у потерпевшего оформить на себя бытовую технику. Мужчина, поняв, что злоумышленник деньги возвращать не торопится и не оплачивает платежи в кредитные организации, обратился в полицию.

Полицейскими возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное с причинением ущерба в крупном размере»). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ему грозит лишение свободы на срок до 6 лет.


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