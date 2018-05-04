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В Ижевске пьяный водитель протаранил на внедорожнике забор
Опубликована: 3 Мая 2018 г. 13:52 В Ижевске пьяный водитель снес на внедорожнике ограждение и забор. По информации 1 отдела УГИБДД МВД по Удмуртии, ДТП произошло 1 мая, около 4:26, напротив дома 8 проезда Аэродромный.
«Водитель автомобиля «Ниссан» - 40 –летний мужчина, находясь в состоянии опьянения, не справившись с управлением, совершил наезд на препятствие», - уточнили в Госавтоинспекции.
В результате ДТП пострадал водитель и его пассажир – 38-летний мужчина. С различными травмами их госпитализировали.