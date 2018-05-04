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Российский истребитель потерпел крушение в Сирии
Опубликована: 3 Мая 2018 г. 14:58 Российский истребитель Су-30СМ потерпел крушение в Сирии после взлёта с аэродрома Хмеймим. Как заявили в Минобороны России, что оба пилота погибли.
Авария произошла около 9:45 мск над акваторией Средиземного моря, когда истребитель набирал высоту после взлета с аэродрома Хмеймим.
По предварительным данным, причиной крушения могло стать попадание в двигатель птицы. Уточняется, что огневого воздействия на самолёт не было.