Российский истребитель потерпел крушение в Сирии

Опубликована: 3 Мая 2018 г. 14:58

фото: nakanune.ru
Российский истребитель Су-30СМ потерпел крушение в Сирии после взлёта с аэродрома Хмеймим. Как заявили в Минобороны России, что оба пилота погибли. 

Авария произошла около 9:45 мск над акваторией Средиземного моря, когда истребитель набирал высоту после взлета с аэродрома Хмеймим.

По предварительным данным, причиной крушения могло стать попадание в двигатель птицы. Уточняется, что огневого воздействия на самолёт не было.


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