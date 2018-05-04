Российский истребитель потерпел крушение в Сирии

Опубликована: 3 Мая 2018 г. 14:58



фото: nakanune.ru фото: nakanune.ru

Авария произошла около 9:45 мск над акваторией Средиземного моря, когда истребитель набирал высоту после взлета с аэродрома Хмеймим.По предварительным данным, причиной крушения могло стать попадание в двигатель птицы. Уточняется, что огневого воздействия на самолёт не было.