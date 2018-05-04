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Дожди вернутся в Удмуртию в понедельник
Опубликована: 3 Мая 2018 г. 16:04 Преимущественно сухая погода ожидается в Удмуртии 4 и 5 мая. Однако, как сообщили в пресс-служба Удмуртского Гидрометцентра, в пятницу есть вероятность локальных небольших дождей.
Ближайшей ночью несущественно похолодает и пройдут осадки, преимущественно в восточных и центральных районах республики. Завтра днем, 4 марта, температура воздуха поднимется до +8..+13 °С, будет дуть порывистый ветер.
В ночь на 5 мая температура воздуха в республике опустится до -2..+3 °С, днем в субботу она составит +10..+15 °С.
В воскресенье, 6 мая, также будет ветрено, а в ночь на 7 число пройдут дожди.