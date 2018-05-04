Дожди вернутся в Удмуртию в понедельник

Опубликована: 3 Мая 2018 г. 16:04



фото: goodfon.ru фото: goodfon.ru

Ближайшей ночью несущественно похолодает и пройдут осадки, преимущественно в восточных и центральных районах республики. Завтра днем, 4 марта, температура воздуха поднимется до +8..+13 °С, будет дуть порывистый ветер.В ночь на 5 мая температура воздуха в республике опустится до -2..+3 °С, днем в субботу она составит +10..+15 °С.В воскресенье, 6 мая, также будет ветрено, а в ночь на 7 число пройдут дожди.