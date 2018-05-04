Центральные улицы Ижевска перекроют для проведения репетиции парада Победы

Опубликована: 3 Мая 2018 г. 17:13



фото: izh.ru фото: izh.ru

- ул. Пушкинская, на участке от ул. Советская до ул. Кирова,- ул. Лихвинцева и ул. Наговицына, на участках от ул. Пушкинская до ул. Коммунаров- по ул. Красногеройская, на участке от ул. Пушкинская до ул. Красноармейская.Завтра, 4 мая, с 8.30 до 13.00 на время проведения митинга, посвященного празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, временно ограничат движение транспорта по ул. Коммунаров на участке от ул. Наговицына до ул. Лихвинцева.Также в пятницу с 15.30 до 16.30, во время проведения Парада кадетского движения, ограничат движение всех видов транспортных средств по ул. Пушкинская на участке от ул. Наговицына до ул. Лихвинцева, и по ул. Коммунаров на участке от ул. Наговицына до ул. Лихвинцева.Одновременно с этим, в 15:00, начнется Генеральная репетиция парада Победы. По улице Пушкинской пройдут колонны и техника. Посмотреть на шествие смогут все желающие.