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Центральные улицы Ижевска перекроют для проведения репетиции парада Победы
Опубликована: 3 Мая 2018 г. 17:13 Сегодня, 3 мая, в связи с проведением репетиций Парада Победы будет временно ограничено движение всех транспортных средств с 18.30 до 22.00 по:
- ул. Пушкинская, на участке от ул. Советская до ул. Кирова,
- ул. Лихвинцева и ул. Наговицына, на участках от ул. Пушкинская до ул. Коммунаров
- по ул. Красногеройская, на участке от ул. Пушкинская до ул. Красноармейская.
Завтра, 4 мая, с 8.30 до 13.00 на время проведения митинга, посвященного празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, временно ограничат движение транспорта по ул. Коммунаров на участке от ул. Наговицына до ул. Лихвинцева.
Также в пятницу с 15.30 до 16.30, во время проведения Парада кадетского движения, ограничат движение всех видов транспортных средств по ул. Пушкинская на участке от ул. Наговицына до ул. Лихвинцева, и по ул. Коммунаров на участке от ул. Наговицына до ул. Лихвинцева.
Одновременно с этим, в 15:00, начнется Генеральная репетиция парада Победы. По улице Пушкинской пройдут колонны и техника. Посмотреть на шествие смогут все желающие.