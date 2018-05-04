Центральные улицы Ижевска перекроют для проведения репетиции парада Победы

Опубликована: 3 Мая 2018 г. 17:13

фото: izh.ru
Сегодня, 3 мая, в связи с проведением репетиций Парада Победы будет временно ограничено движение всех транспортных средств с 18.30 до 22.00 по:

- ул. Пушкинская, на участке от ул. Советская до ул. Кирова,
- ул. Лихвинцева и ул. Наговицына, на участках от ул. Пушкинская до ул. Коммунаров
- по ул. Красногеройская, на участке от ул. Пушкинская до ул. Красноармейская.

Завтра, 4 мая, с 8.30 до 13.00 на время проведения митинга, посвященного празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, временно ограничат движение транспорта по ул. Коммунаров на участке от ул. Наговицына до ул. Лихвинцева.

Также в пятницу с 15.30 до 16.30, во время проведения Парада кадетского движения, ограничат движение всех видов транспортных средств по ул. Пушкинская на участке от ул. Наговицына до ул. Лихвинцева, и по ул. Коммунаров на участке от ул. Наговицына до ул. Лихвинцева.

Одновременно с этим, в 15:00, начнется Генеральная репетиция парада Победы. По улице Пушкинской пройдут колонны и техника.  Посмотреть на шествие смогут все желающие.


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