Ижевчанин приехал на свидание и стал жертвой ограбления

Опубликована: 3 Мая 2018 г. 18:22



фото: городскаяук.рф фото: городскаяук.рф

На место происшествия незамедлительно был направлен находящийся неподалеку экипаж вневедомственной охраны. Встретивший росгвардейцев потерпевший рассказал им, что познакомился с девушкой в соцсети и приехал по адресу, который она указала в сообщении. Однако свидание не получилось: в подъезде мужчину встретил незнакомец, который стал избивать его, а после похитил сотовый телефон и деньги.Сотрудники вневедомственной охраны задержали подозреваемого и передали его сотрудникам полиции. По данному факту в отношении задержанного 23-летнего, ранее судимого за угон ижевчанина, возбуждено уголовное дело.