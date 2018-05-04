Ижевчанин приехал на свидание и стал жертвой ограбления

Опубликована: 3 Мая 2018 г. 18:22

фото: городскаяук.рф
Ижевчанин стал жертвой ограбления, приехав на свидание с девушкой. В подъезде одного из домов по ул. Орджоникидзе, где они договорились встретиться, произошло преступление, и мужчине пришлось обратиться в полицию.

На место происшествия незамедлительно был направлен находящийся неподалеку экипаж вневедомственной охраны. Встретивший росгвардейцев потерпевший рассказал им, что познакомился с девушкой в соцсети и приехал по адресу, который она указала в сообщении. Однако свидание не получилось: в подъезде мужчину встретил незнакомец, который стал избивать его, а после похитил сотовый телефон и деньги.

Сотрудники вневедомственной охраны задержали подозреваемого и передали его сотрудникам полиции. По данному факту в отношении задержанного 23-летнего, ранее судимого за угон ижевчанина, возбуждено уголовное дело.


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