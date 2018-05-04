Судебные приставы Удмуртии с начала года взыскали 165 млн рублей долгов

Опубликована: Сегодня 08:30

фото: r56.fssprus.ru
Житель Якшур-Бодьинского района Удмуртской Республики за пять месяцев выплатил почти 700 тысяч рублей задолженности, чтобы снять ограничение в праве выезда за пределы Российской Федерации. Мужчина задолжал кредитной организации 680 тысяч рублей, еще 5 с половиной тысяч рублей обязан оплатить за коммунальные услуги, и почти 50 тысяч рублей составляет исполнительский сбор.

Активно платить по счетам должник начал с декабря 2017 года, практически каждую неделю принося судебному приставу-исполнителю чек об оплате долга на сумму от 10 до 20 тысяч рублей. Как объяснил мужчина, стимулом для оплаты долга стало ограничение в праве выезда за пределы Российской Федерации. Он запланировал летом выехать на отдых за границу и решил планомерно погасить все долги. На сегодняшний день основная сумма долга уже оплачена, осталось оплатить лишь исполнительский сбор.

Применяя такую меру принудительного воздействия, как ограничение в праве выезда за пределы Российской Федерации, за четыре месяца 2018 года судебные приставы Удмуртии перечислили взыскателям 165 миллионов рублей.


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