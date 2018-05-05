Жительница Воткинска опубликовала «голое» фото соперницы и попала под уголовную ответственность

Опубликована: Сегодня 09:29



фото: opennov.ru фото: opennov.ru

«На почве ревности она решила нарушить неприкосновенности частной жизни и распространить в сети Интернет сведения, составляющие личную тайну указанной женщины. С этой целью обвиняемая разместила фотоизображение потерпевшей в обнаженном виде на своей личной странице в социальной сети «ВКонтакте» в свободном доступе для неограниченного числа пользователей», - отмечается в сообщении следователей.На сегодняшний день уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд. По ч. 1 ст. 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни) и п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФУК РФ (незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов) предусмотрены наказания до двух и шести лет лишения свободы.