Анастасия Волочкова опубликовала фото с 9-летним поклонником из Ижевска

Опубликована: Сегодня 10:33

фото: instagram.com/volochkova_art
Девятилетний ижевчанин Богдан отдыхал с семьей в Турции и в одном из отелей Антальи встретил балерину Анастасию Волочкову. Мальчик признался, что является поклонником артистки, сфотографировался с ней, а она выставила их совместное фото в «Инстаграм».

«Вот такие поклонники у меня бывают. Богдану 9 лет. Он футболист из Ижевска. Уже был на встрече с нападающим Месси. Нашли меня в @akkahotelsantalya и мы подружились с его семьёй», - написала артистка в своем официальном аккаунте.

Вот такие поклонники у меня бывают. Богдану 9 лет. Он футболист из Ижевска. Уже был на встрече с нападающим Месси. Нашли меня в @akkahotelsantalya и мы подружились с его семьёй. #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #радость #танец #я #volochkova #russia #ballet #enjoy #love #instagood #me #akka #akkaatendon #лето #море

7,545 Likes, 373 Comments - Анастасия Волочкова (@volochkova_art) on Instagram: "Вот такие поклонники у меня бывают. Богдану 9 лет. Он футболист из Ижевска. Уже был на встрече с..."


Теги
вода суд творчество фестиваль туризм Балезино Голливуд пристав ремонт религия погода Воткинск спортсмен банк долг строительство Дмитрий Медведев инвалид дети СКП Ижевск Александр Волков молодежь терроризм ГЖД убийство пенсия ИжГТУ школа Удмуртия звезда музыка наркотики конкурс физкультура здоровье Игра кино Глазов СМИ США безопасность телевидение торговля алкоголь ЖКХ видео промышленность рейтинг бюджет ГИБДД дороги депутат Москва лес МВД ДТП прокуратура Госсовет УР выборы Малая Пурга МЧС финансы природа технологии штраф мода футбол преступление Владимир Путин армия выставка хоккей правительство Ижавто траур бизнес Можга Интернет образование семья зоопарк розыск занятость Сарапул Украина ветеран транспорт Россия оружие Завьялово Новый год/Рождество праздник свадьба Ува полиция самолет пожар медицина животные
Все теги
Яндекс.Погода