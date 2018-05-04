Анастасия Волочкова опубликовала фото с 9-летним поклонником из Ижевска

Опубликована: Сегодня 10:33



фото: instagram.com/volochkova_art фото: instagram.com/volochkova_art

«Вот такие поклонники у меня бывают. Богдану 9 лет. Он футболист из Ижевска. Уже был на встрече с нападающим Месси. Нашли меня в @akkahotelsantalya и мы подружились с его семьёй», - написала артистка в своем официальном аккаунте.