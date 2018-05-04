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Анастасия Волочкова опубликовала фото с 9-летним поклонником из Ижевска
Опубликована: Сегодня 10:33 Девятилетний ижевчанин Богдан отдыхал с семьей в Турции и в одном из отелей Антальи встретил балерину Анастасию Волочкову. Мальчик признался, что является поклонником артистки, сфотографировался с ней, а она выставила их совместное фото в «Инстаграм».
«Вот такие поклонники у меня бывают. Богдану 9 лет. Он футболист из Ижевска. Уже был на встрече с нападающим Месси. Нашли меня в @akkahotelsantalya и мы подружились с его семьёй», - написала артистка в своем официальном аккаунте.