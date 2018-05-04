Житель Удмуртии попал в больницу по вине пьяного водителя

Опубликована: Сегодня 11:40

фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР
В Можгинском районе Удмуртии пьяный водитель вылетел с дороги. Произошло ДТП накануне, 3 мая, около 20 часов, на 7 км автодороги «Можга-Бемыж».

«Водитель автомобиля «Ниссан» - мужчина, 1960 года рождения, находясь в состоянии опьянения, не справившись с управлением, совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием», - рассказали в 1 отделе УГИБДД МВД по республике. В результате ДТП получил травмы и был госпитализирован пассажир автомобиля – мужчина, 1983 года рождения.

Госавтоинспекция напоминает, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения или отказ от медицинского освидетельствования водителю грозит штраф в размере 30 тыс рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет. А в отношении водителей повторно севших за руль в алкогольном опьянении, будут возбуждены уголовные дела, максимальная санкция за данное нарушение - лишение свободы на два года с лишением права управлять транспортными средствами в течение трех лет.

Если Вы стали свидетелем управления транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, либо лицо, управляющее транспортным средством, вызывает у Вас подозрение, сообщите о данном факте ближайшему наряду ДПС или позвоните по одному из указанных телефонов: дежурная часть УГИБДД МВД по Удмуртской Республике: 415-700, 415-701.

Помните, проявленная бдительность позволит спасти человеческие жизни, ведь под колесами пьяного водителя могут оказаться Ваши дети, родственники, друзья и близкие люди.


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