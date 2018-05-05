Полицейские обнаружили в гараже ижевчанина 29 кустов конопли

Опубликована: Сегодня 12:47

фото: 18.мвд.рф
Сотрудники Управления наркоконтроля МВД по Удмуртской Республике в результате оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в незаконным обороте наркотиков задержали 50-летнего ранее судимого мужчину.

В ходе обыска в принадлежащем подозреваемому гараже, расположенном на ул.Воткинское шоссе, полицейские обнаружили 29 кустов конопли, а также сверток с наркотическим средством «марихуана». Установлено, что наркосодержащие растения мужчина незаконно культивировал в гараже, используя специальное оборудование: лампы, вентиляторы, нагреватели.

По фактам незаконного хранения наркотиков и культивирования содержащих наркотические средства растений возбуждены уголовные дела. За данные преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.


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