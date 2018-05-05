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Полицейские обнаружили в гараже ижевчанина 29 кустов конопли
Опубликована: Сегодня 12:47 Сотрудники Управления наркоконтроля МВД по Удмуртской Республике в результате оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в незаконным обороте наркотиков задержали 50-летнего ранее судимого мужчину.
В ходе обыска в принадлежащем подозреваемому гараже, расположенном на ул.Воткинское шоссе, полицейские обнаружили 29 кустов конопли, а также сверток с наркотическим средством «марихуана». Установлено, что наркосодержащие растения мужчина незаконно культивировал в гараже, используя специальное оборудование: лампы, вентиляторы, нагреватели.
По фактам незаконного хранения наркотиков и культивирования содержащих наркотические средства растений возбуждены уголовные дела. За данные преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.