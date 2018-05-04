Придавившая насмерть грудного ребенка жительница Удмуртии заплатит штраф

Опубликована: Сегодня 13:56



фото: tv-mig.ru фото: tv-mig.ru

«В процессе кормления обвиняемая уснула и по неосторожности придавила сына, что привело к его смерти в результате асфиксии», - уточнили в Следственном управлении СКР по Удмуртии.Женщина полностью признала свою вину. С учетом того, что она впервые совершила преступление небольшой тяжести, уголовное дело направлено в суд с ходатайством о его прекращении и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.