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Придавившая насмерть грудного ребенка жительница Удмуртии заплатит штраф
Опубликована: Сегодня 13:56 В причинение смерти по неосторожности обвиняют 23-летнюю жительницу Сарапульского района, придавившую во сне сына. По данным следствия, 18 марта женщина находилась дома со своим трехмесячным сыном, и ночью положила ребенка рядом с собой на диван, чтобы накормить.
«В процессе кормления обвиняемая уснула и по неосторожности придавила сына, что привело к его смерти в результате асфиксии», - уточнили в Следственном управлении СКР по Удмуртии.
Женщина полностью признала свою вину. С учетом того, что она впервые совершила преступление небольшой тяжести, уголовное дело направлено в суд с ходатайством о его прекращении и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.