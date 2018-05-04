Придавившая насмерть грудного ребенка жительница Удмуртии заплатит штраф

Опубликована: Сегодня 13:56

фото: tv-mig.ru
В причинение смерти по неосторожности обвиняют 23-летнюю жительницу Сарапульского района, придавившую во сне сына. По данным следствия, 18 марта женщина находилась дома со своим трехмесячным сыном, и ночью положила ребенка рядом с собой на диван, чтобы накормить.

«В процессе кормления обвиняемая уснула и по неосторожности придавила сына, что привело к его смерти в результате асфиксии», - уточнили в Следственном управлении СКР по Удмуртии.

Женщина полностью признала свою вину. С учетом того, что она впервые совершила преступление небольшой тяжести, уголовное дело направлено в суд с ходатайством о его прекращении и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.


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