Гидравлические испытания тепловых сетей начались в Ижевске

Опубликована: 4 Мая 2018 г. 16:23



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Жителей микрорайона просят быть особенно внимательными: в процессе диагностики теплосетей повышенным давлением возможен выход воды, образование промоин, провалов, а также выброс грунта, поэтому необходимо избегать нахождения рядом с тепловыми камерами, не оставлять возле них автотранспорт. Обо всех замеченных признаках повреждений коммуникаций нужно немедленно сообщать по телефонам диспетчерской службы ООО «УКС»: 903-543, 903-545, 903-500 или в круглосуточную городскую службу 072 (с мобильного телефона 998-072).Следующий, 2 этап испытаний магистральных теплосетей начнется после окончания отопительного периода. Плановая дата – 14 мая. Испытания будут проходить уже с отключением домов и объектов от ресурса ГВС. В этом году, как и в предыдущие, испытания сетей в Ижевске пройдут поэтапно, по графику, который согласован с администрацией города. Общие сроки программы гидравлических испытаний в Ижевске – с 3 мая по 22 августа.Полная программа опрессовок магистральных теплосетей Ижевска, обслуживаемых ООО «УКС», опубликована на официальном сайте компании, в разделе «Гидравлические испытания 2018».