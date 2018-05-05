Сегодня в Ижевске пройдут мероприятия приуроченные к предстоящему Дню Победы

Опубликована: Сегодня 14:43



Фото сайта безформата.ru Фото сайта безформата.ru

С 10.00 до 16.00 в сквере у монумента Боевой и трудовой Славы пройдут мероприятия в рамках Республиканской Вахты Памяти.

С 13.00 до 16.00 часов будет проходить акция «Георгиевская ленточка» в сквере у монумента Боевой и трудовой Славы и на площадке между КТ «Россия» и ДК «Металлург».

С 13.00 ч. до 15.00 ч. на площадке у Монумента «Навеки с Россией» Волонтерами Победы совместно с Российскими студенческими отрядами будет организован квест, посвященный 75-летию Победы в Сталинградской битве. Приглашаются все желающие. В это время на площадке будет проходить акция «Георгиевская ленточка».

А на Пушкинской с 15:00 пройдет репетиция парада, приуроченного к 9 мая.