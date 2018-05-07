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Более полумиллиона рублей задолженности выплатили работникам ижевского ООО «Джосер»
Опубликована: Сегодня 09:27 После вмешательства прокуратуры в Ижевске была погашена задолженность по заработной плате 17 работникам ООО СУ «Джосер» на общую сумму более полумиллиона рублей.
Проверка исполнения трудового законодательства была проведена на основании обращений двух работников ООО «Строительное управление «Джосер». При этом прокурором было установлено, что организация имеет задолженность по заработной плате и иных пособий на общую сумму 567 770 рублей в отношении еще 15 трудящихся.
По результатам проверки в отношении ООО «СУ «Джосер» и его директора возбуждены административные производства. Кроме этого на имя руководителя организации внесено представление, по результатам рассмотрения которого задолженность по заработной плате погашена.