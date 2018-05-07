Более полумиллиона рублей задолженности выплатили работникам ижевского ООО «Джосер»

Опубликована: Сегодня 09:27



фото: kuban24.tv фото: kuban24.tv

Проверка исполнения трудового законодательства была проведена на основании обращений двух работников ООО «Строительное управление «Джосер». При этом прокурором было установлено, что организация имеет задолженность по заработной плате и иных пособий на общую сумму 567 770 рублей в отношении еще 15 трудящихся.По результатам проверки в отношении ООО «СУ «Джосер» и его директора возбуждены административные производства. Кроме этого на имя руководителя организации внесено представление, по результатам рассмотрения которого задолженность по заработной плате погашена.