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Соседи наркопритона на ул. 9-е Января в Ижевске пожаловались на химический запах
Опубликована: Сегодня 10:34 Ижевские полицейские получили информацию, что в квартире одного из домов по ул. 9-е Января собираются подозрительные лица, а около нее периодически ощущается химический запах.
В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что в данной квартире организован наркопритон. В момент проверки полицейские обнаружили в доме предметы и вещества, используемые для приготовления ацетилированного опия, в помещении находились наркозависимые лица. Выяснилось, что с февраля по апрель 2018 года притон для потребления наркотических средств по месту жительства организовал 35-летний неработающий, ранее судимый мужчина.
МВД по Удмуртской Республике обращается к гражданам с просьбой сообщать о фактах незаконного оборота наркотиков и содержания наркопритонов в ближайший отдел полиции или по тел 02.