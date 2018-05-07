В Кизнере обрушилась лоджия многоквартирного жилого дома

Опубликована: Сегодня 11:40



фото: mykizner.ru фото: mykizner.ru

Информацию о данном сообщении своевременно донесли до газовой службы, полиции, ЭСУ, скорой помощи, начальника отдела ГО и ЧС, главы поселка и главы района. Прибывшие на место происшествия спецслужбы выяснили, что произошло обрушение пристроенной лоджии 18-квартирного с порывом газопровода.Подачу газа своевременно перекрыли. Пострадавших нет, причины обрушения выясняются.