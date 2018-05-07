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В Кизнере обрушилась лоджия многоквартирного жилого дома
Опубликована: Сегодня 11:40 В Кизнере обрушилась лоджия многоквартирного жилого дома. Сообщение о происшествии на ул.Южная, 35 поступило в службу МЧС 5 мая в 3:33.
Информацию о данном сообщении своевременно донесли до газовой службы, полиции, ЭСУ, скорой помощи, начальника отдела ГО и ЧС, главы поселка и главы района. Прибывшие на место происшествия спецслужбы выяснили, что произошло обрушение пристроенной лоджии 18-квартирного с порывом газопровода.
Подачу газа своевременно перекрыли. Пострадавших нет, причины обрушения выясняются.