В Ижевске водитель иномарки сбил 8-летнего велосипедиста

Опубликована: Сегодня 14:59

фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР
В Ижевске водитель иномарки сбил 8-летнего велосипедиста. Произошло ДТП напротив дома № 124 по ул. Воровского 5 мая около 16:14.

При выезде с прилегающей территории водитель автомобиля «Рено» - мужчина, 1975 года рождения наехал на велосипедиста – 8-летнего мальчика. В результате происшествия школьник получил травмы.

Госавтоинспекция МВД по Удмуртской Республике напоминает: при выезде на дорогу с прилегающей территории водитель должен уступить дорогу транспортным средствам и пешеходам, движущимся по ней, а при съезде с дороги - пешеходам и велосипедистам, путь движения которых он пересекает.


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