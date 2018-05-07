В честь политического банкротства Навального в Ижевске почти незаметно прошел митинг

Опубликована: Сегодня 13:56





В субботу, 5-го мая, сторонники Навального провели в Ижевске (на Авангардной, в «Козьем Парке»). Провели еще один шабаш со всеми присущими таким мероприятиям атрибутами – выступающие со сцены дети, провозглашение Путина Царем, жалобы на реальность и стоны про нехватку демократии. Присутствовало порядка трехсот человек, хотя организаторы в стриме «Навальный live» рассказали о полутора тысячах участников.

Очевидна тенденция – с каждым разом «борцам с режимом» все сложнее собирать людей. Заметно разочарование как в самих идеях «навальнингов», так и в лидерах протестов. Похоже, что стало труднее и отчитываться перед спонсорами за растрату денег. И только откровенная ложь про полторы тысячи участников позволяет хоть как-то оправдать расходы.

Но вот беда – на фото нет никаких тысяч митингующих. Даже если предположить, что в субботу в Козьем парке не было вообще ни одного просто гуляющего или занимающегося спортом человека, и все, кто там был, были именно участниками митинга – получается от 300 до 400 участников. Николай Кривоногов рассказал в сети ВК, в паблике «Злой Ижевчанин», что по его подсчетам присутствовало и того меньше - не от 100 до 150 человек.

То есть "навальнинг" собрал намного меньше участников, чем планировали организаторы. Впрочем отчитаться за 1,5 тысячи человек им это не помешало.

Люди больше не верят в красивые слова. Народ уже научился отличать демагогов от настоящих политиков. Да и реальность сильно отличается от ее описания, звучащего из уст «навальнистов». Политические сектанты не могут ничего поделать с тем, что страна развивается и богатеет. Восстанавливается производство. Растет благосостояние россиян - никогда россияне не жили обеспеченно, как в последнее десятилетие. Ситуация, казавшаяся еще несколько лет назад невозможной - во дворах уже не хватает мест для автомобилей. Полки магазинов завалены продуктами и иными товарами, способными удовлетворить самого требовательного потребителя как по цене, так и по качеству.

Основная масса жителей России просто не заметила ни санкций, ни антисанкций. Но при этом возникла совершенно новая ситуация в сельском хозяйстве, куда хлынули крупнейшие за всю историю страны инвестиции. Объективные показатели говорят об этом лучше любых агиток и пропаганды: рост урожайности зерновых, рекордные экспортные поставки зерна, впервые страна полностью обеспечила себя мясом птицы и свинины. Более того, молока производится столько, что в этом году критически упали закупочные цены на молоко. На рынке его предлагают слишком много.

Народ, имеющий более чем тысячелетнюю историю собственной государственности, переживший не одно «смутное время», революции и гражданские войны, победивший в самой страшной войне за всю историю, просто не ведется на враньё «навальнистов». Потому такая оппозиция, кроме совсем еще наивных школьников, не имеющих пока ни жизненного опыта, ни собственных убеждений, привлекает все меньше зрелых людей. Более того, разочарование действиях политиканов, которые не несут конструктива и не приносят никакого результата, приводит к тому, что ряды «недовольных» будут редеть и дальше, пока одни лишь прогуливающие школу дети и городские фрики не останутся, чтобы пробубнить пару кричалок и помахать своими флагами.