Владимир Путин вступил в должность Президента на новый шестилетний срок

Опубликована: Сегодня 16:06

фото: kremlin.ru
В Москве в Большом Кремлёвском дворце состоялась торжественная церемония вступления Владимира Путина в должность Президента России. Путин, для которого это четвертая инаугурация, произнес речь президентской присяги.

«Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу», — сказал он.

Председатель Конституционного суда Валерий Зорькин вручил Владимиру Путину символы государственной власти и объявил о вступлении в должность на новый шестилетний срок. Присутствующие в Андреевском зале исполнили гимн России.

Сразу после инаугурации нынешний кабинет министров сложил свои полномочия перед главой государства.

Президентские выборы состоялись в России 18 марта. Со значительным отрывом от конкурентов победил Владимир Путин, получивший 76,69% голосов избирателей.


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