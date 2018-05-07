День Победы в Удмуртии будет дождливым и ветреным

Опубликована: Сегодня 17:13



фото: shkolazhizni.ru фото: shkolazhizni.ru

Завтра, 8 мая, в отдельных районах родникового края ожидаются небольшие дожди, днём столбики термометров покажут +13..+18 °С.В День Победы республику будет пересекать холодный фронт, и в большинстве районов вероятны небольшие дожди. «Выше вероятность дождей в ночь на 9 мая и в первую половину дня, а также по северным районам республики. Днем усилится ветер, а температура воздуха поднимется не выше +8..+13 °С», - уточнили синоптики.В последующие рабочие дни осадков не прогнозируется. 10 мая днем ожидается +10..+15 °С.