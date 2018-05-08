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Путин предложил Госдуме переназначить Медведева премьер-министром
Опубликована: 7 Мая 2018 г. 18:24 Через несколько часов после инаугурации Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Дмитрия Медведева для назначения его председателем правительства. Вопрос об утверждении Медведева главой кабинета министров нижняя палата рассмотрит на следующий день — во вторник, 8 мая.
«В соответствии с пунктом «а» статьи 83 и статьей 111 Конституции Российской Федерации Президент внес кандидатуру Дмитрия Медведева для получения согласия Государственной Думы на назначение его Председателем Правительства Российской Федерации», — говорится на сайте Кремля.
Сегодня, 7 мая, в Большом Кремлевском дворце состоялась официальная церемония вступления Путина в должность президента России. Путин прибыл в Большой Кремлевский дворец на новом российском лимузине проекта «Кортеж», и в Андреевском зале принес присягу народу России. Таким образом, он в четвертый раз избрался на высшую государственную должность.