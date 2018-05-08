Житель Удмуртии зарубил бабушку топором и сбежал в Москву

Опубликована: Сегодня 08:30

фото: om-saratov.ru
В апреле этого года в подполье своего дома в с. Селты было обнаружено прикопанное землей тело 88-летней женщины с рублеными ранами на голове. Следователи установили личность злоумышленника: им оказался нигде не работающий 22-летний внук погибшей.

Выяснилось, что накануне случившегося он поссорился с бабушкой и не менее трех раз ударил ее топором по голове, после чего захоронил в подполье. Затем молодой человек забрал у матери банковскую карту, на которой было 60 тыс рублей, приобрел билет на поезд и уехал в Москву, где скрывался от правосудия. В столице его задержали сотрудники МВД по Удмуртской Республике и доставили к следователю.

На допросе молодой человек признался в убийстве, после чего его заключили под стражу. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.


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