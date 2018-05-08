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Ночью в Удмуртии пожар уничтожил жилой дом, гараж, баню и автомобиль
Опубликована: Сегодня 09:35 Минувшей ночью в одном из жилых домов деревни Чужегово Шарканского района произошел пожар. Как сообщает пресс-служб ГУ МЧС России по Удмуртии, сообщение о возгорании поступило в пожарную часть около 21:48.
К тушению пожара привлекались 3 единицы техники и 6 человек личного состава, которые к 22:14 ликвидировали возгорание.
Общая площадь пожара составила 122 кв.м. Огонь уничтожил жилой дом, веранду, гараж, баню и легковой автомобиль.