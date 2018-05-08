Ночью в Удмуртии пожар уничтожил жилой дом, гараж, баню и автомобиль

Опубликована: Сегодня 09:35



фото: 18.mchs.gov.ru фото: 18.mchs.gov.ru

К тушению пожара привлекались 3 единицы техники и 6 человек личного состава, которые к 22:14 ликвидировали возгорание.Общая площадь пожара составила 122 кв.м. Огонь уничтожил жилой дом, веранду, гараж, баню и легковой автомобиль.