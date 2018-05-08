Ночью в Удмуртии пожар уничтожил жилой дом, гараж, баню и автомобиль

Опубликована: Сегодня 09:35

фото: 18.mchs.gov.ru
Минувшей ночью в одном из жилых домов деревни Чужегово Шарканского района произошел пожар. Как сообщает пресс-служб ГУ МЧС России по Удмуртии, сообщение о возгорании поступило в пожарную часть около 21:48.

К тушению пожара привлекались 3 единицы техники и 6 человек личного состава, которые к 22:14 ликвидировали возгорание.

Общая площадь пожара составила 122 кв.м. Огонь уничтожил жилой дом, веранду, гараж, баню и легковой автомобиль.


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