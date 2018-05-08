Теплоходы выйдут в первые рейсы по Ижевскому пруду в ближайшие выходные

Опубликована: Сегодня 10:41



фото: vk.com/izhget фото: vk.com/izhget

В первое время теплоходы по маршруту «Пристань «Ижевск» – бульвар им. Воскресенского – Соловьевские дачи» будут ходить в 11:15, 13:35 и 15:50 (время отхода от центральной пристани на ул. Дерябина). С ростом пассажиропотока в летний период количество рейсов увеличится. Стоимость билета в этом сезоне составит 110 рублей, льготный билет будет в два раза дешевле – 55 рублей.В зимний период все три теплохода, имеющиеся в распоряжении «ИжГЭТ», прошли необходимые регламентные работы, завершается приемка техники специальной комиссией. 7 мая с зимней стоянки был отбуксирован и установлен плавучий причал на бульваре им. Воскресенского.До Воложки теплоходы начнут курсировать чуть позже, когда установится теплая и сухая погода, и у транспортников появится возможность смонтировать там временный плавучий причал.Напомним, что после того, как в прошлом году пристань «Воложка» была признана небезопасной для пассажиров, был построен причал понтонного типа – по аналогии с тем, что используется уже третий сезон на бульваре Воскресенского. Временный причал будет использоваться для посадки и высадки пассажиров до тех пор, пока производятся ремонтные работы на стационарной пристани «Воложка».