Теплоходы выйдут в первые рейсы по Ижевскому пруду в ближайшие выходные

Опубликована: Сегодня 10:41

фото: vk.com/izhget
В ближайшие выходные, 12 и 13 мая, на Ижевском пруду выйдут в первые рейсы теплоходы. Как сообщает пресс-служба ИжГЭТ, поздняя весна внесла коррективы в дату начала навигации.

В первое время теплоходы по маршруту «Пристань «Ижевск» – бульвар им. Воскресенского – Соловьевские дачи» будут ходить в 11:15, 13:35 и 15:50 (время отхода от центральной пристани на ул. Дерябина). С ростом пассажиропотока в летний период количество рейсов увеличится. Стоимость билета в этом сезоне составит 110 рублей, льготный билет будет в два раза дешевле – 55 рублей.

В зимний период все три теплохода, имеющиеся в распоряжении «ИжГЭТ», прошли необходимые регламентные работы, завершается приемка техники специальной комиссией. 7 мая с зимней стоянки был отбуксирован и установлен плавучий причал на бульваре им. Воскресенского.

До Воложки теплоходы начнут курсировать чуть позже, когда установится теплая и сухая погода, и у транспортников появится возможность смонтировать там временный плавучий причал.

Напомним, что после того, как в прошлом году пристань «Воложка» была признана небезопасной для пассажиров, был построен причал понтонного типа – по аналогии с тем, что используется уже третий сезон на бульваре Воскресенского. Временный причал будет использоваться для посадки и высадки пассажиров до тех пор, пока производятся ремонтные работы на стационарной пристани «Воложка».


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