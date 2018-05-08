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Сотрудники ФСБ задержали в Ижевске мнимого коллегу с поддельным удостоверением
Опубликована: Сегодня 12:54 Сотрудники Управления ФСБ России по Удмуртской Республике задержали жителя Ижевска, у которого при себе было поддельное удостоверение личности сотрудника ФСБ России.
При досмотре автомобиля мужчины было обнаружено удостоверение с внесенными в него фотоизображением, фамилией, именем и отчеством задержанного, а также занимаемой им мнимой должности. Ответить на вопросы относительно происхождения и назначения обнаруженного документа задержанный затруднился.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что мужчина ранее судим за совершение преступления, также связанного с подделкой документов. По данному факту МВД по Удмуртской Республике возбуждено уголовное дело. Ведутся следственные действия.