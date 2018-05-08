Сотрудники ФСБ задержали в Ижевске мнимого коллегу с поддельным удостоверением

Опубликована: Сегодня 12:54



фото: bk55.ru фото: bk55.ru

При досмотре автомобиля мужчины было обнаружено удостоверение с внесенными в него фотоизображением, фамилией, именем и отчеством задержанного, а также занимаемой им мнимой должности. Ответить на вопросы относительно происхождения и назначения обнаруженного документа задержанный затруднился.В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что мужчина ранее судим за совершение преступления, также связанного с подделкой документов. По данному факту МВД по Удмуртской Республике возбуждено уголовное дело. Ведутся следственные действия.