Сотрудники ФСБ задержали в Ижевске мнимого коллегу с поддельным удостоверением

Опубликована: Сегодня 12:54

фото: bk55.ru
Сотрудники Управления ФСБ России по Удмуртской Республике задержали жителя Ижевска, у которого при себе было поддельное удостоверение личности сотрудника ФСБ России.

При досмотре автомобиля мужчины было обнаружено удостоверение с внесенными в него фотоизображением, фамилией, именем и отчеством задержанного, а также занимаемой им мнимой должности. Ответить на вопросы относительно происхождения и назначения обнаруженного документа задержанный затруднился.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что мужчина ранее судим за совершение преступления, также связанного с подделкой документов. По данному факту МВД по Удмуртской Республике возбуждено уголовное дело. Ведутся следственные действия.


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