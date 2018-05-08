Дополнительные автобусы будут ходить на кладбища в Ижевске в День Победы

Опубликована: Сегодня 14:01

фото: youtube.com
Дополнительные автобусы будут ходить на кладбища в Ижевске в День Победы. Об этом сообщает пресс-служба столицы Удмуртской Республики.

Так, с 07:56 будет курсировать автобус маршрута №320к «9-е Января – Хохряки». Отправление будет приблизительно каждые 15 минут, по мере накопления пассажиров. Последний рейс отправится в путь от остановки «9-е Января» в 13:43, из Хохряков – в 14:09.

Между Южной автостанцией и Южным кладбищем с 07:30 будет курсировать маршрут №317к. Последний автобус с кладбища отправится в 14:10.

Также на Южное кладбище будет ходить автобус маршрута №41к от собора Александра Невского. Рейс запустят в 07:30, интервал составит от 15 до 30 минут в зависимости от накопления пассажиров. Последний рейс с кладбища – в 14.30.


Теги
безопасность лес транспорт суд ИжГТУ выставка долг видео Сарапул животные ДТП Новый год/Рождество религия Завьялово инвалид ГИБДД конкурс депутат ветеран Александр Волков Балезино промышленность праздник Интернет кино Москва пристав США футбол хоккей туризм Голливуд траур ГЖД Игра Дмитрий Медведев здоровье преступление Малая Пурга Ува молодежь Ижавто семья полиция занятость спортсмен МЧС медицина бюджет наркотики убийство Россия бизнес СКП свадьба прокуратура Ижевск алкоголь оружие погода музыка самолет технологии Можга творчество правительство штраф Украина образование строительство физкультура звезда пенсия дороги Воткинск МВД розыск терроризм пожар вода банк мода Глазов финансы армия выборы Владимир Путин рейтинг зоопарк школа торговля природа фестиваль дети Госсовет УР телевидение СМИ ремонт Удмуртия ЖКХ
Все теги
Яндекс.Погода