В Удмуртии предприниматель пытался откупиться принтером за найденную полицейскими траву

Опубликована: Сегодня 15:07



фото: ozon.ru фото: ozon.ru

По данным следствия, мужчина занимался коммерческой деятельностью в сфере продажи бытовой техники и электроники и часто приезжал в с. Якшур-Бодья в служебные командировки. Вчера, 7 мая, полицейские начали проверку по факту обнаружения в магазине подозреваемого в с. Якшур-Бодья растений, предположительно являющихся сырьем для производства наркотических средств.Чтобы избежать дальнейшего разбирательства, подозреваемый решил дать правоохранителям взятку: принес в полицию принтер и попытался передать его заместителю начальника отдела. При совершении этих неправомерных действий мужчина был тут же задержан.В рамках расследования уголовного дела допрошены свидетели и изъят предмет взятки – принтер. Решения суда предприниматель будет дожидаться под подпиской о невыезде.