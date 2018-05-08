В Удмуртии предприниматель пытался откупиться принтером за найденную полицейскими траву

Опубликована: Сегодня 15:07

фото: ozon.ru
Предпринимателя из Можги обвинили в даче взятки должностному лицу после его попытки «подарить» полицейским принтер. В магазине 42-летнего бизнесмена обнаружили подозрительные растения, что и стало поводом его беспокойства.

По данным следствия, мужчина занимался коммерческой деятельностью в сфере продажи бытовой техники и электроники и часто приезжал в с. Якшур-Бодья в служебные командировки. Вчера, 7 мая, полицейские начали проверку по факту обнаружения в магазине подозреваемого в с. Якшур-Бодья растений, предположительно являющихся сырьем для производства наркотических средств.

Чтобы избежать дальнейшего разбирательства, подозреваемый решил дать правоохранителям взятку: принес в полицию принтер и попытался передать его заместителю начальника отдела. При совершении этих неправомерных действий мужчина был тут же задержан.

В рамках расследования уголовного дела допрошены свидетели и изъят предмет взятки – принтер. Решения суда предприниматель будет дожидаться под подпиской о невыезде.


Теги
транспорт Новый год/Рождество видео мода банк медицина звезда Украина бюджет прокуратура Малая Пурга депутат дороги полиция Воткинск Россия инвалид пожар хоккей ГИБДД религия убийство финансы школа Глазов выборы США оружие Завьялово безопасность фестиваль Голливуд творчество штраф Игра зоопарк промышленность долг ремонт Сарапул алкоголь лес Ува Ижавто спортсмен преступление правительство самолет природа праздник Александр Волков СКП вода Удмуртия МЧС ЖКХ Дмитрий Медведев телевидение музыка Москва молодежь ГЖД образование семья Владимир Путин наркотики занятость животные траур физкультура технологии ДТП армия дети рейтинг здоровье выставка пенсия СМИ туризм Интернет погода свадьба пристав суд бизнес кино строительство розыск терроризм футбол Балезино ИжГТУ МВД Госсовет УР торговля Ижевск ветеран конкурс Можга
Все теги
Яндекс.Погода