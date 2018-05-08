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В Удмуртии предприниматель пытался откупиться принтером за найденную полицейскими траву
Опубликована: Сегодня 15:07 Предпринимателя из Можги обвинили в даче взятки должностному лицу после его попытки «подарить» полицейским принтер. В магазине 42-летнего бизнесмена обнаружили подозрительные растения, что и стало поводом его беспокойства.
По данным следствия, мужчина занимался коммерческой деятельностью в сфере продажи бытовой техники и электроники и часто приезжал в с. Якшур-Бодья в служебные командировки. Вчера, 7 мая, полицейские начали проверку по факту обнаружения в магазине подозреваемого в с. Якшур-Бодья растений, предположительно являющихся сырьем для производства наркотических средств.
Чтобы избежать дальнейшего разбирательства, подозреваемый решил дать правоохранителям взятку: принес в полицию принтер и попытался передать его заместителю начальника отдела. При совершении этих неправомерных действий мужчина был тут же задержан.
В рамках расследования уголовного дела допрошены свидетели и изъят предмет взятки – принтер. Решения суда предприниматель будет дожидаться под подпиской о невыезде.