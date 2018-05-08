Пьяная жительница Глазова сбила на иномарке двоих детей

Опубликована: Сегодня 16:15



фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР

«Водитель автомобиля «Опель» - женщина, 1982 года рождения, находясь в состоянии опьянения, при движении по внутридворовой территории в жилой зоне, совершила наезд на пешеходов: двух несовершеннолетних 2002 и 2015 годов рождения», - уточнили в 1 отделе УГИБДД МВД по Удмуртии. В результате ДТП пешеходы получили травмы.Госавтоинспекция напоминает, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения или отказ от медицинского освидетельствования водителю грозит штраф в размере 30 тыс рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет. А в отношении водителей повторно севших за руль в алкогольном опьянении будут возбуждены уголовные дела, максимальная санкция за данное нарушение - лишение свободы на два года с лишением права управлять транспортными средствами в течение трех лет.Если Вы стали свидетелем управления транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, либо лицо, управляющее транспортным средством, вызывает у Вас подозрение, сообщите о данном факте ближайшему наряду ДПС или позвоните по одному из указанных телефонов: дежурная часть УГИБДД МВД по Удмуртской Республике: 415-700, 415-701.