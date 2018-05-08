Какие улицы перекроют в Ижевске в День Победы

Опубликована: Сегодня 17:22

фото: izh.ru
В связи с проведением праздничных мероприятий 9 мая в Ижевске будет временно ограничено движение всех видов транспортных средств, включая пассажирский транспорт общего пользования:

с 08.30 до 22.30
- по ул. Коммунаров на участке от ул. Советская до ул. пер Широкий,
- по ул. Красногеройская на участке от ул. К. Маркса до ул. Пушкинская,
- по ул. Бородина на участке от ул. К. Маркса до ул. Пушкинская,
- по ул. В. Сивкова на участке от ул. Бородина до ул. Красногеройская;
- по ул. Пушкинская на участке от ул. Ленина до ул. Кирова,
- по ул. Лихвинцева на участке от пл. 50 лет Октября до ул. Пушкинская,
- по пл. 50 лет Октября на участке от Карлутской площади до ул. Лихвинцева,
- по пер. Широкий на участке от ул. Коммунаров до ул. К. Маркса,
- по ул. Милиционная на участке от ул. пер. Широкий до ул. Бородина;

с 21.00 до 23.00
- по ул. М. Горького на участке от ул. Бородина до пер. Широкий.


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