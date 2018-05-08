Какие улицы перекроют в Ижевске в День Победы

Опубликована: Сегодня 17:22



фото: izh.ru фото: izh.ru

- по ул. Коммунаров на участке от ул. Советская до ул. пер Широкий,- по ул. Красногеройская на участке от ул. К. Маркса до ул. Пушкинская,- по ул. Бородина на участке от ул. К. Маркса до ул. Пушкинская,- по ул. В. Сивкова на участке от ул. Бородина до ул. Красногеройская;- по ул. Пушкинская на участке от ул. Ленина до ул. Кирова,- по ул. Лихвинцева на участке от пл. 50 лет Октября до ул. Пушкинская,- по пл. 50 лет Октября на участке от Карлутской площади до ул. Лихвинцева,- по пер. Широкий на участке от ул. Коммунаров до ул. К. Маркса,- по ул. Милиционная на участке от ул. пер. Широкий до ул. Бородина;- по ул. М. Горького на участке от ул. Бородина до пер. Широкий.