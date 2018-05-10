В Удмуртии учитель продавал детские порноснимки

Опубликована: 8 Мая 2018 г. 18:33

фото: news.vice.com
В Удмуртии в суд передано уголовное дело учителя из Селтинского района, который продавал детские порноснимки. 36-летнего мужчину обвиняют по статье «изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних».

Выяснилось, что с января 2018 года преподаватель сохранял на своем компьютере порнографические изображения несовершеннолетних. Через некоторое время к нему в одной из соцсетей обратился незнакомый пользователь, который попросил прислать ему несколько фотографий. Обвиняемый согласился и после поступления оплаты на банковскую карту отправил изображения.

В ходе расследования уголовного дела проведена комплексная искусствоведческая судебная экспертиза информационной продукции, допрошены в качестве свидетелей коллеги и односельчане обвиняемого. За совершенное преступление мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.


Теги
Голливуд долг ГИБДД Игра Ува образование телевидение праздник суд фестиваль Россия торговля бюджет музыка пенсия США правительство школа Украина религия строительство штраф ЖКХ СКП Малая Пурга Ижевск ИжГТУ терроризм армия Завьялово выставка занятость Александр Волков туризм финансы семья ГЖД депутат траур погода Госсовет УР рейтинг дороги футбол прокуратура пристав пожар Удмуртия Дмитрий Медведев промышленность ДТП инвалид транспорт бизнес Можга спортсмен МЧС творчество Москва вода самолет МВД физкультура Интернет видео природа СМИ конкурс выборы лес алкоголь Новый год/Рождество дети мода безопасность медицина молодежь звезда Балезино хоккей здоровье розыск Ижавто наркотики оружие полиция кино убийство преступление ветеран технологии Воткинск Сарапул зоопарк Владимир Путин ремонт животные свадьба Глазов банк
Все теги
Яндекс.Погода