В Удмуртии учитель продавал детские порноснимки

Опубликована: 8 Мая 2018 г. 18:33



фото: news.vice.com фото: news.vice.com

Выяснилось, что с января 2018 года преподаватель сохранял на своем компьютере порнографические изображения несовершеннолетних. Через некоторое время к нему в одной из соцсетей обратился незнакомый пользователь, который попросил прислать ему несколько фотографий. Обвиняемый согласился и после поступления оплаты на банковскую карту отправил изображения.В ходе расследования уголовного дела проведена комплексная искусствоведческая судебная экспертиза информационной продукции, допрошены в качестве свидетелей коллеги и односельчане обвиняемого. За совершенное преступление мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.