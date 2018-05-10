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В Удмуртии учитель продавал детские порноснимки
Опубликована: 8 Мая 2018 г. 18:33 В Удмуртии в суд передано уголовное дело учителя из Селтинского района, который продавал детские порноснимки. 36-летнего мужчину обвиняют по статье «изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних».
Выяснилось, что с января 2018 года преподаватель сохранял на своем компьютере порнографические изображения несовершеннолетних. Через некоторое время к нему в одной из соцсетей обратился незнакомый пользователь, который попросил прислать ему несколько фотографий. Обвиняемый согласился и после поступления оплаты на банковскую карту отправил изображения.
В ходе расследования уголовного дела проведена комплексная искусствоведческая судебная экспертиза информационной продукции, допрошены в качестве свидетелей коллеги и односельчане обвиняемого. За совершенное преступление мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.