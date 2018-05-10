Надземное метро с бесплатным проездом хотят построить в Ижевске

Опубликована: Сегодня 08:30

фото: odintsovo.info
Неизвестный частный инвестор собирает подписи жителей Ижевска в поддержку строительства в столице Удмуртии частного надземного метро.

Предполагается, что организация за 4 года построит 40 км надземных линий и 25 станций. Причем проезд в инновационном транспорте для всех будет бесплатный. Инвестор считает, что его расходы будут покрывать доходы от аренды коммерческих помещений в составе надземных станций. 

Еще одним плюсом является расположение линий метро: они будут вторым ярусом движения над дорогами общего пользования.

Всю информацию можно увидеть на сайте Новое метро Ижевска http://izhevskmetro.tilda.ws, там же можно и проголосовать за проект.


Теги
штраф спортсмен пенсия транспорт алкоголь Можга фестиваль выставка ветеран Владимир Путин траур безопасность погода бизнес инвалид творчество школа ДТП самолет полиция наркотики Москва хоккей терроризм молодежь лес МВД образование Удмуртия животные мода звезда природа Александр Волков рейтинг банк Дмитрий Медведев Голливуд семья прокуратура дети СКП строительство технологии музыка занятость Интернет религия кино Игра зоопарк пристав финансы оружие Россия суд Ува ИжГТУ видео туризм Завьялово Новый год/Рождество армия Сарапул дороги бюджет Малая Пурга ремонт здоровье вода США праздник свадьба Госсовет УР убийство конкурс Ижавто МЧС Балезино правительство Украина футбол физкультура Ижевск пожар Глазов СМИ торговля Воткинск ГЖД долг телевидение розыск ЖКХ медицина выборы депутат ГИБДД преступление промышленность
Все теги
Яндекс.Погода