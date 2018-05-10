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Надземное метро с бесплатным проездом хотят построить в Ижевске
Опубликована: Сегодня 08:30 Неизвестный частный инвестор собирает подписи жителей Ижевска в поддержку строительства в столице Удмуртии частного надземного метро.
Предполагается, что организация за 4 года построит 40 км надземных линий и 25 станций. Причем проезд в инновационном транспорте для всех будет бесплатный. Инвестор считает, что его расходы будут покрывать доходы от аренды коммерческих помещений в составе надземных станций.
Еще одним плюсом является расположение линий метро: они будут вторым ярусом движения над дорогами общего пользования.
Всю информацию можно увидеть на сайте Новое метро Ижевска http://izhevskmetro.tilda.ws, там же можно и проголосовать за проект.