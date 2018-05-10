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Около 120 тысяч жителей Удмуртии приняли участие в праздновании Дня Победы
Опубликована: Сегодня 09:32 В праздничных мероприятиях, посвященных 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, приняли участие около 120 тысяч жителей Удмуртии. В Ижевске 9 мая отметили около 50 тысяч жителей. В международной общественной акции "Бессмертный полк" приняло участие около 67 с половиной тысяч человек, из них в Ижевске – около 35 тысяч.
Для обеспечения общественного порядка и безопасности граждан в период проведения праздничных мероприятий было задействовано 1350 сотрудников органов внутренних дел, 52 сотрудника Росгвардии, 78 сотрудников частных охранных организаций, 368 представителей ДНД, 26 казаков и 402 волонтера.
Как сообщили в пресс-службе МВД по Удмуртской Республике, при проведении праздничных мероприятий нарушений общественного порядка не допущено.