Около 120 тысяч жителей Удмуртии приняли участие в праздновании Дня Победы

Опубликована: Сегодня 09:32



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Для обеспечения общественного порядка и безопасности граждан в период проведения праздничных мероприятий было задействовано 1350 сотрудников органов внутренних дел, 52 сотрудника Росгвардии, 78 сотрудников частных охранных организаций, 368 представителей ДНД, 26 казаков и 402 волонтера.Как сообщили в пресс-службе МВД по Удмуртской Республике, при проведении праздничных мероприятий нарушений общественного порядка не допущено.