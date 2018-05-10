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Отдыхающий на природе житель Можги убил сделавшего замечание мужчину
Опубликована: Сегодня 10:37 Вступил в силу приговор суда в отношении 36-летнего жителя Можги, признанного виновным в убийстве. Следующие 7 лет мужчина проведет в исправительной колонии строгого режима.
Компания друзей отмечала день рождения приятеля на природе в черте города Можга. К ним подошел незнакомый 37-летний местный житель и высказал недовольство шумом, из-за чего между ним и отдыхающими возник конфликт. В ходе ссоры один из шумной компании вооружился штакетником от забора и несколько раз ударил им незваного гостя. В результате полученных травм последний скончался на месте.
По приговору суда, кроме лишения свободы мужчину обязали выплатить пострадавшей стороне компенсацию морального вреда в размере 300 тыс рублей. Решением суда апелляционной инстанции размер компенсации выплаты был увеличен до 700 тыс рублей, в остальной части приговор оставлен без изменения и вступил в законную силу.