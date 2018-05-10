В Ижевске на взятке поймали высокопоставленного антикоррупционера

Опубликована: Сегодня 12:51



фото: advokaty.tumblr.com фото: advokaty.tumblr.com

«Следствием установлено, что сотрудник МВД получал взятки в виде денег за общее покровительство и попустительство по службе, выраженные в непроведении подчинёнными сотрудниками проверочных мероприятий в отношении одной из коммерческих структур», - сообщили в пресс-службу УФСБ России по Удмуртской Республике.Обвиняемый свою вину признал полностью, в связи с чем дело судом было рассмотрено в особом порядке. Мужчине было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год с отбыванием в колонии общего режима и лишением права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных полномочий и функций представителя власти сроком на 2 года.