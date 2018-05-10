В Ижевске на взятке поймали высокопоставленного антикоррупционера

Опубликована: Сегодня 12:51

фото: advokaty.tumblr.com
В Ижевске вступил в законную силу приговор Первомайского районного суда в отношении бывшего заместителя начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по Ижевску. Мужчину задержали с поличным при получении взятки.

«Следствием установлено, что сотрудник МВД получал взятки в виде денег за общее покровительство и попустительство по службе, выраженные в непроведении подчинёнными сотрудниками проверочных мероприятий в отношении одной из коммерческих структур», - сообщили в пресс-службу УФСБ России по Удмуртской Республике.

Обвиняемый свою вину признал полностью, в связи с чем дело судом было рассмотрено в особом порядке. Мужчине было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год с отбыванием в колонии общего режима и лишением права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных полномочий и функций представителя власти сроком на 2 года.


Теги
бюджет Ува Александр Волков медицина религия ГЖД ремонт Можга кино творчество Воткинск Игра правительство Малая Пурга траур Балезино преступление лес Россия Дмитрий Медведев занятость финансы видео музыка животные Завьялово бизнес дороги транспорт самолет вода технологии хоккей розыск фестиваль армия строительство праздник природа суд полиция ИжГТУ школа дети убийство Удмуртия Ижевск Ижавто зоопарк телевидение ДТП семья Владимир Путин терроризм туризм депутат Украина пожар Москва ЖКХ промышленность образование торговля Глазов ветеран инвалид пристав долг мода выставка Госсовет УР оружие МВД свадьба здоровье МЧС ГИБДД спортсмен прокуратура выборы наркотики банк погода Голливуд рейтинг США молодежь звезда СКП футбол алкоголь СМИ штраф Сарапул безопасность Новый год/Рождество физкультура Интернет пенсия конкурс
Все теги
Яндекс.Погода